Milano, 14 giu. (Adnkronos) - "Il nostro obbiettivo è la ripartenza. Lo spirito lombardo, fatto di tenacia, operosità e creatività, sono certa che ci permetterà di vincere la battaglia, dopo un periodo davvero irto di difficoltà". Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, ha aperto il suo intervento, su delega del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, all'assemblea annuale di Ascom Bergamo, l'associazione esercenti e commercianti aderente a Confcommercio.



Tanti i settori che hanno sofferto la crisi da pandemia: in particolare, il commercio e il turismo, tra loro legati indissolubilmente, hanno pagato un prezzo altissimo, con tante imprese fallite e migliaia di operatori allo strenuo. Ecco perché è necessario mettere in campo strumenti innovativi per ripartire con entusiasmo.



"Occorre potenziare l'offerta, migliorare il sistema dell'accoglienza, puntando - afferma l'assessore - sull'innovazione e la digitalizzazione. A tal proposito, nei prossimi giorni usciranno gli esiti del bando 'Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta', con una dotazione finanziaria di 25 milioni. Sono arrivate davvero tantissime domande e finanzieremo numerosi progetti per realizzare e riqualificare alberghi e strutture ricettive in tutta la Lombardia. Un sostegno concreto a quegli imprenditori coraggiosi che hanno deciso di investire sul loro futuro e sulla qualità dell'offerta ricettiva".