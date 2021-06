G7: Prodi, 'bene Biden su web tax, ma cammino lungo e serve azione Ue'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Sulla web tax "il cammino è lunghissimo quindi non so come va a finire. E' interessantissimo che Biden lo abbia proposto, perchè si sta accorgendo che si è messo in un ritmo di spesa impressionante e in qualche modo i soldi li deve tirare su e quindi sta riorganizzando una certa tassazione sui grandissimi percettori di reddito. Fa una mossa che è importante per gli Stati Uniti, che aiuta contemporaneamente i Paesi europei. La cosa buffa è che tra i Paesi europei che ci sono dissensi, perchè l'interesse dell'Irlanda, del Lussemburgo, dell'Olanda non coincidono con gli interessi degli altri Paesi". Lo ha sottolineato Romano Prodi, ospite di 'Mezz'ora in più' su Raitre'.



"Qui è noi -ha aggiunto l'ex premier- che abbiamo un problema, basta con l'unanimità, la politica europea deve uscire da questa impasse, perchè non possiamo pensare che ci faccia uscire sempre dal buco il presidente americano".