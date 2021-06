Caos AstraZeneca stop ai richiami

News

Salute È caos vaccini in regione dopo lo stop alle seconde dosi di AstraZeneca per gli under60. Il Pirellone, che venerdì e sabato aveva bloccato le somministrazioni nei centri vaccinali, sta cercando di riscrivere il programma delle prenotazioni. Ma non è impresa facile. Intanto a chi avrebbe dovuto vaccinarsi, domenica è stato inviato un Sms con l’avviso di annullamento dell’appuntamento già fissato.

Dalla Regione fanno sapere che "occorre tempo per la riprogrammazione alla luce anche della disponibilità dei vaccini" e che i cittadini riceveranno l’avviso per la nuova data “non appena possibile”. Il problema è che ancora mancano indicazioni chiare su come gestire la “vaccinazione eterologa”, cioè con due sieri differenti. Il Pirellone ha avvertito che “la riprogrammazione avverrà in base alle disposizioni del Ministero e dell’Aifa”.

Lo stop ad AstraZeneca e la conseguente riprogrammazione, sembrano così contraddire le parole pronnciate dall’assessore Letizi aMoratti solo domenica mattina a Radio 24: «Se diamo per assodato che ogni giorno riusciamo a somministrare 100 mila dosi di vaccino, possiamo arrivare a fine luglio a raggiungere il target dell'immunità di gregge in Lombardia», aveva detto. Moratti aveva poi aggiunto: «Se potessimo aumentare le somministrazioni a 120 mila dosi/giorno, potremmo raggiungere questo obiettivo entro il 10 luglio». Date destinate, evidentemente, a slittare.

Intanto domenica in Lombardia sono stati rilevati 257 nuovi casi di Coronavirus a seguito di 26.842 tamponi effettuati (0,96%). Sei sono stati i deceduti. Diminuiscono gli attualmente positivi (-65), determinando un numero complessivo di 18.391. I ricoveri nei reparti ordinari sono stati 628, mentre è di 114 il numero di ricoveri in Ti. In isolamento domiciliare vi sono 17.649 persone. Andrea Sparaciari