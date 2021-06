AstraZeneca solo a over 60 Per gli altri solo mRna

Coronavirus Italia

"Dopo valutazione accurata e meticolosa delle evidenze di letteratura disponibili il Cts ha chiaramente raccomandato di utilizzare AstraZeneca per le prime dosi per coloro che abbiano un'eta uguale o superiore ai 60 anni. Per le altre fasce di età sono raccomandati i vaccini a mRna". Lo ha detto il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, durante la conferenza stampa sulla campagna vaccinale e l'andamento epidemiologico. "In questo contesto epidemiologico mutato, il Cts - ha aggiunto - in un rapporto di dialogo stretto con la commissione dell'Aifa e con tutte le altre istituzioni sanitarie ha deciso di rivalutare le indicazioni all'uso del vaccino AstraZeneca. Essendo mutato lo scenario epidemiologico il rapporto tra benefici e rischi valutati evidentemente cambia".

"La campagna vaccinale sta procedendo in modo molto positivo in tutto il Paese. E il vaccino resta lo strumento più importante per chiudere questa stagione difficile e aprirne una diversa. Noi continuiamo a credere fermamente nella scienza", ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una conferenza stampa. "Le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico sul vaccino saranno tradotte dal governo in modo perentorio e non solo sotto forma di raccomandazioni".