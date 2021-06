Trenitalia, nuovo orario con oltre 600 destinazioni

News

ROMA Oltre seimila collegamenti al giorno in treno, più di 2 milioni di posti disponibili al giorno e più di 600 destinazioni estive. Sono i numeri dell’orario estivo di Trenitalia in vigore da domenica 13 giugno, illustrati da Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale, Sabrina De Filippis e Paolo Attanasio, rispettivamente direttori delle divisioni Passeggeri Regionale e Lunga Percorrenza. Oltre 150 fermate al giorno in più per le Frecce dedicate al traffico turistico estivo, con 230 collegamenti quotidiani per le città d’arte, il mare, la montagna. Nuove fermate Intercity, circa 1.200 collegamenti regionali verso il mare e 400 verso le mete della natura, oltre a circa 1.400 collegamenti per le città d’arte, per un totale di oltre 5.800 corse regionali al giorno a cui si aggiungono i circa 1.000 treni regionali al giorno di Trenitalia Tper. E, fra le principali novità, per la prima volta il Frecciarossa viaggia di notte fra Milano e Reggio Calabria.

Torna la ristorazione a bordo

A bordo di Frecce, Intercity e treni regionali, le persone possono viaggiare in «completa sicurezza», assicura Trenitalia. Su tutta la flotta è confermata la capienza massima al 50%, misura che rientra fra le azioni messe in campo da Trenitalia per garantire la sicurezza e la tutela della salute delle persone, viaggiatori e dipendenti, fin dai primi giorni di pandemia. Sulle Frecce, oltre alla disposizione a scacchiera, sono stati installati filtri al grafene che, grazie alle loro caratteristiche, permettono una consistente diminuzione della carica di virus e batteri, migliorando significativamente la qualità dell’aria all’interno del treno e confermando un ricambio completo dell’aria ogni tre minuti su tutti i treni di Trenitalia. Riprendono anche i servizi di ristorazione a bordo delle Frecce, temporaneamente sospesi o limitati a causa dell’emergenza sanitaria.

Notturno Milano-Reggio Calabria

Per la prima volta il Frecciarossa viaggia di notte con due collegamenti notturni fra Milano e Reggio Calabria. La partenza da Milano Centrale è alle 21.20 con arrivo a Reggio Calabria alle 8.03. La partenza da Reggio Calabria è alle 21.37 e arrivo a Milano alle 8.22. Ottimizzate anche le connessioni con le navi Blu Jet alla fermata di Villa San Giovanni, per raggiungere la Sicilia. Il Frecciarossa notturno fermerà anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Paola, Lamezia, Rosarno e Villa San Giovanni.

Collegamenti vacanzieri

Aumentano i collegamenti per Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Lago di Garda per consentire agli amanti della montagna di raggiungere le principali mete turistiche in piena comodità. Durante l’estate, nuovi collegamenti Frecciarossa nel week-end tra Milano, Trento e Bolzano, con partenza al mattino dal capoluogo lombardo e rientro serale, con tappe intermedie a Brescia, Peschiera del Garda, Verona, Rovereto, Trento e Ora. In totale l’orario estivo prevede 10 Frecce al giorno fra Roma e Bolzano e 2 Frecce al giorno fra Milano e Bolzano. Due nuovi collegamenti - una coppia di Frecciarossa andata e ritorno - nel week-end da Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia e Milano per Oulx e Bardonecchia.

METRO