Da Figliuolo l'ok alla dose in vacanza

SALUTE I piemontesi in vacanza in Liguria potranno ricevere lì la seconda dose, così come per i liguri che trascorreranno le ferie in Piemonte. A sancire l’ok definitivo all’accordo tra le due regioni, il generale Figliuolo, che in tarda mattinata ha risposto alla richiesta del presidente Cirio.

A darne notizia è stato lo stesso Cirio sui suoi social: «È appena arrivata la lettera del generale Figliuolo che autorizza i richiami dei vaccini nelle regioni dove si è in vacanza, come il Piemonte aveva chiesto. Ho sentito ora il presidente Giovanni Toti con cui abbiamo già siglato l’accordo per far sì che i piemontesi in vacanza in Liguria possano ricevere lì la seconda dose, così come per i liguri che trascorreranno le ferie in Piemonte». «Stiamo mettendo a punto gli ultimi aspetti tecnici – ha aggiunto Cirio - Saremo operativi al più presto». Il presidente del Piemonte ha poi aggiunto che la campagna vaccinale sta andando bene, i numeri lo dimostrano. Le performance del Piemonte, fra le regioni grandi, continuano a essere le migliori. «Pero' vogliamo sempre di più, perché stiamo facendo la campagna della vita. Prima vacciniamo tutti, prima partiamo davvero tutti. Per questo seguo in prima persona la campagna vaccinale, perché sono soddisfatto ma non voglio mollare la tensione, e' troppo importante per tutti», ha dichiarato all’inaugurazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla Città.

«I prossimi passi – ha ricordato Cirio - sono l’adesione delle farmacie. Abbiamo già i numeri e affinato il meccanismo di consegna dei vaccini. Dalla prossima settimana siamo in grado di partire e a breve comunicheremo la data ufficiale».