Temporale, Roma allagata Bimbi bloccati in un asilo

News

Disagi alla circolazione nella Capitale a causa di un temporale estivo. La protezione civile del Lazio aveva annunciato allerta meteo per oggi e fino a questa sera. La temperatura si è abbassata e in particolare nelle zone del centro ci sono forti precipitazioni di grandine e pioggia insistente. Caos all'Auditorium dove erano in corso le vaccinazioni.

Dalle 12.30 di oggi sono stati tante le chiamate per interventi dovuti al maltempo. Tra le aree più colpite quella di Roma Nord: Corso Francia, Ponte Milvio, Prati, Montemario e Nomentano.

Quaranta bambini e sei adulti sono invece bloccati, al causa di un allagamento, all'interno di un asilo in via Castelnuovo di Porto 14. Un problema che si è creato a causa delle forti piogge di queste ore. Sul posto è accorsa la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Prati. I bambini ed il personale sono stati poi trasportati dai vigili del fuoco al di fuori della struttura scolastica allagata e messi in sicurezza all'interno di un albergo nelle vicinanze. Sono stati quindi contattati i genitori.