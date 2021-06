Mottarone, depositato ricorso contro scarcerazioni

News

È stato depositato, questa mattina, al Tribunale del riesame di Torino, il ricorso della procura della Repubblica di Verbania contro l’ordinanza del gip che non aveva convalidato i fermi degli indagati nell’inchiesta sulla tragedia della Funivia del Mottarone. Il tribunale, competente per territorio, deciderà nei prossimi giorni.

Intanto è attesa per oggi una decisione dellal Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, che "in stretto coordinamento con i direttivi delle Camere Penali di Verbania e del Piemonte Occidentale, sta verificando natura e ragioni del clamoroso provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di Verbania ha revocato l’assegnazione del fascicolo al Gip Donatella Banci Buonamici". "Si tratta di un provvedimento di evidentissima eccezionalità, che crea allarme nell’avvocatura per il contesto giudiziario nel quale esso è maturato - sottolinea l’Ucpi.