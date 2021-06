Mattarella: «La pandemia uno stress test per tutti»

Coronavirus Italia

La pandemia «è stato uno stress test per tutti», è necessario non dimenticarne la lezione quando sarà finita l’emergenza. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene alla cerimonia per l’inaugurazione dell’anno accademico della Statale di Milano e dall’aula magna dell’ateneo meneghino sottolinea il valore della «scienza e della ricerca», che in tempi rapidi sono state capaci di fornire all’umanità gli strumenti per combattere il virus. La strada per l’uscita dalla pandemia è imboccata, aggiunge il Capo dello Stato, e sta portando «velocemente» verso la fine del tunnel, anche se «il traguardo è ancora da conseguire». E per questo, avverte Mattarella, «è bene mantenere alta l’attenzione su quanto avvenuto».

Pfizer. Mentre hanno completato la vaccinazione 13.190.876 italiani pari al 24,31% della popolazione over 12, la scienza guarda avanti e punta ai giovanissimi. Pfizer annuncia infatti l’avvio di nuovi test per raccogliere dati sull'efficacia e la sicurezza del vaccino anti-Covid sviluppato con la tedesca BioNTech nei bimbi della fascia d’età 5-11 anni. "Inizia oggi la fase 2/3 del nostro studio continuo sul vaccino nei bambini sani", twitta il gruppo Usa. "Questo - spiega Pfizer - è il prossimo passo che ci consente di raccogliere dati per comprendere la sicurezza e l’immunogenicità del vaccino nel gruppo di età compresa tra 5 e 11 anni".

Mascherine. Con la vaccinazione che prosegue a ritmi accelerati e mezza Italia in bianco, ci si interroga sulla utilità dell'uso della mascherina all'aperto. È obbligatorio indossare la mascherina in zona bianca sia all’aperto che al chiuso, quando non ci si trova nella propria abitazione. L’obbligo non è valido per i bambini sotto i sei anni, per gli invalidi o le persone con una patologia che non permette di indossare il dispositivo di protezione individuale. Sul tema si è esptresso in Radio il direttore dell’Unità operativa di anestesia e rianimazione generale del San Raffaele di Milano: Le mascherine all’aperto? "Alberto Zangrillo vi dice che non hanno alcun senso". Così "Negli ultimi giorni - racconta Zangrillo - ho scosso la testa quando mi è capitato di incontrare persone che in mezzo al bosco, in un sentiero lungo il corso di un fiume, avvicinandomi mettevano la mascherina terrorizzati perché arrivava l’untore. Questo - ammonisce - è un modo di vivere che non ci porta a quella consapevolezza, a quell'equilibrio mentale e psicologico dell’evidenza, dell’obiettività, dell’informazione corretta. Senza questa informazione corretta - avverte il medico personale di Silvio Berlusconi - saremo tutti un popolo di beoti che segue chi la spara più grossa".