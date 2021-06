Sarri-Lazio, firma domani Belotti alla Roma? Cairo dice no

Calcio

CALCIO Lazio-Sarri, la firma dovrebbe arrivare domani. Dopo l’accordo trovato praticamente su tutto a Villa San Sebastiano con l’agente del tecnico, Fali Ramadani, c’è stato un ritardo nel chiudere la trattativa, tra Lotito assorbito dalla cessione della Salernitana e l’entourage di Sarri impegnato a leggere le carte. Nel frattempo oggi La Repubblica ha anticipato i contenuti di un’inchiesta di Report, che andrà in onda questa sera, nella quale si ipotizza un presunto coinvolgimento del ds laziale Igli Tare in un giro di affari e di conflitti di interesse poco chiaro. Tare, comunque, ha contestato l’articolo e si è detto «assolutamente estraneo alla società di scommesse» citata nell’inchiesta. Nel frattempo, sponda Roma, mentre molti parlano di accordo già trovato per il trasferimento di Andrea Belotti alla Roma, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha gelato tutti: «Belotti-Roma? Non ho ricevuto nessuna offerta, non c'è niente con i giallorossi. Ora facciamogli fare gli Europei alla grande».