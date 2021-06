Gasparri: "Io disponibile ma decide la coalizione"

News

"Hanno chiesto la mia disponibilità" a candidato sindaco di centrodestra per Roma "evidentemente in ragione al mio radicamento alla Capitale e alla mia storia politica. Quindi ho dato la mia disponibilità ma poi la decisione compete alla coalizione". Lo ha detto nel corso della conferenza stampa "Campidoglio, la sfida di Forza Italia" il coordinatore di Roma Capitale Maurizio Gasparri. Presente il coordinatore nazionale del partito azzurro Antonio Tajani. "Io sono un uomo di unità del centrodestra e della coalizione quindi sono lusingato dalla richiesta di disponibilità ma questa disponibilità deve essere valutata dalla coalizione. Sono in prima linea da sempre su molte linee", ha continuato scherzando Gasparri, "non ho interessi individuali. La coalizione deciderà".

"A differenza della sinistra noi avremo un solo candidato sindaco. Si sceglierà domani", ha detto Tajani. "Roma non può essere trattata come una città qualsiasi. E’ il biglietto da visita del nostra Paese. Ci sono molte cose che non vanno, bisogna cambiare, ed è in corso una straordinaria mobilitazione da parte di Forza Italia con consensi e nuove adesioni", ha aggiunto Tajani ricordando che "noi abbiamo posto sul tavolo del centrodestra il nome di Gasparri, vedremo cosa accadrà domani".