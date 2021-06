Vaccini, il Lazio aggiorna il calendario

News

ROMA La Regione ha aggiornato il calendario per e vaccinazioni contro il Covid. Dalle 15 di ieri sono riaperte le prenotazioni (con ticket virtuale sull’app Ufirst) per l’open week Astrazeneca over 18 (sarà somministrato domani e domenica), è previsto un nuovo sold out. Dal 6 giugno alle 24 si aprono le prenotazioni per la fascia d’età 39-35 anni; dalle 24 dell’8 giugno quelle per i nati dal 1987 al 199; dal 10 giugno alle 24 per i nati dal 1992 al 1996) e il 13 giugno alle 24 per nati dal 1997 al 2004. Dal 15 giugno partono le prenotazioni per la fascia d’età 12-16 anni da effettuare presso il pediatra o il medico di famiglia. Per le farmacie sono state riaperte le prenotazioni fino al 30 giugno del monodose Johnson&Johnson. Adesione quasi totale dei maturandi alla campagna di vaccinazione chiusa ieri.