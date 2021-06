Covid, nuova mappa Ecdc: una regione verde e 3 rosse

(Adnkronos) - Italia sempre più arancione con solo 3 Regioni in rosso e il Molise prima Regione a tingersi di verde - colore indicativo della fascia di minor rischio Covid - nella mappa a colori dell'Europa aggiornata oggi dall'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.



Questa settimana si dimezzano le aree rosse: e infatti restano di questo colore solo Valle D'Aosta a Nord, e Basilicata e Calabria a Sud, mentre rispetto alla cartina precedente si guadagnano l'arancione Toscana, Campania e Puglia, che vanno a raggiungere in una fascia di rischio più bassa il resto della Penisola, già color arancio, Isole comprese.