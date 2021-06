"Ancora più di 2 milioni di over 60 non vaccinati"

Coronavirus Italia

Oltre due milioni di over 60 non sono ancora vaccinati. Lo rende noto il Commissario Figliuolo, sottolineando di aver allertato le Regioni per "cercarli, sia attraverso i loro team

mobili sia attraverso quelli della Difesa". Secondo la Fondazione Gimbe il numero degli over 60 ancora senza copertura sarebbe addirittura di 3,3 milioni di persone.

Intanto comunque la campagna vaccinale italiana contro il Covid è pronta all'accelerazione decisiva. Infatti da oggi sono aperte le prenotazioni senza limiti di età, fino ai 12 anni, in tutte e 20 le Regioni. Non tutti partiranno subito, alcuni apriranno fino ai 16 anni in attesa di allargare ulteriormente nei prossimi giorni. Il commissario Figliuolo riferisce di aver "appena firmato una lettera per tutte le Regioni e le Province autonome, per dire di trovare delle soluzioni di massima flessibilità per le prenotazioni e penso in particolare alle classi più giovani, quelle che adesso cominceranno a girare per l’Italia".

FASCIA 12/15 ANNI NElla circolare inviata alle Regioni si sottolinea l'urgenza di estendere la vaccinazione ai ragazzi dai 12 ai 15 anni, dopo il via libera dell’Aifa all’uso di Pfizer per questa fascia di età, «utilizzando linee dedicate negli hub vaccinali e facendo il più ampio ricorso ai pediatri di libera scelta». Rispetto ai pediatri, Figliuolo sottolinea che «il loro impiego rappresenta una potenzialità fondamentale sia per raggiungere in località isolate assistiti che necessitano della presenza di un genitore, sia per dare impulso ulteriore alla campagna vaccinale e consentirne la transizione verso una gestione ordinaria/strutturale, anche in previsione di una possibile necessità di richiami».

LOMBARDIA. Grande successo in regione per la prenotazione dei giovani. Sono 391.574, alle ore 10 di oggi, le prenotazioni per il vaccino anti Covid-19 per gli under 29 effettuate da ieri sera sul portale di Regione Lombardia e Poste Italiane. E' quanto si apprende dalla direzione Welfare della Regione. Nel dettaglio, 232.816 riguardano la fascia tra i 20 e i 29 anni, 120.433 quella tra i 16 e i 20 anni, 42.229 la fascia tra i 12 e i 16 anni e 73 gli under 11.

LAZIO. Nel Lazio si procede invece per fasce d'età e con la formula di successo degli opend days (anche per i maturandi). Il primo giorno dell’open week over 18 AstraZeneca Festa della Repubblica nel Lazio ha registrato il tutto esaurito. L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, annuncia quindi che i posti a disposizione saranno implementati per le giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno, sempre con ticket virtuale sulla app Ufirst. I ticket verranno staccati a partire da oggi.