Morata inquieta la Juve Inter su Emerson Palmieri

Calcio

CALCIO Il valzer delle panchine “perde” Vincenzo Italiano: il tecnico siciliano dello Spezia esce dal mercato, avendo accettato l’offerta della proprietà americana del suo club, con prolungamento del contratto fino al 2023 e opzione per un altro anno. Italiano era dato tra i “contattati” dalla Lazio per sostituire Inzaghi, e ora è ancora più chiaro che al centro del mirino c’è soltanto Sarri: ma Lotito e Tare non hanno ancora chiuso.

Dagli allenatori ai giocatori. La Juve insegue seriamente il centrocampista Locatelli, ex Atalanta ed ex Milan ora al Sassuolo, mentre Alvaro Morata ha affidato a “Marca” delle parole sibilline: «Non so dove giocherò la prossima stagione, ma sono tranquillo». La Signora deve solo allungare il prestito dall’Atletico Madrid, e c’è da giurarci che lo farà, se è vero che Allegri ha sempre portato l’attaccante spagnolo in palmo di mano.

Dalla Juve all’Inter: la Beneamata, su stimolo di Inzaghi, ha sondato Emerson Palmieri, mentre è ancora calda la pista per Emerson Royal del Barça. Dato Hakimi per partente, serve un esterno. Ancelotti si è insediato al Real Madrid, dove dice di sentirsi a casa. Per Conte c’è il Tottenham. Forse assieme a Paratici.

