Roma-Dea, sfida su Belotti La Lazio stringe su Sarri

Calcio

CALCIO Fervono le manovre attorno alla panchina della Lazio. Il club di Lotito, che avrebbe rinunciato a Mihajlovic, continua a pensare a Italiano dello Spezia e soprattutto a Sarri, L’ormai ex tecnico della Juventus non disdegnerebbe affatto il progetto tecnico, e la questione economica starebbe per essere appianata, anche se Lotito, contestualmente, ha il problema di cedere la Salernitana: ha una proposta da Spinelli, ex patron di Genoa e Livorno, ma si tira sul prezzo.

Ma il mercato, in questo momento di pausa sul fronte allenatori (l’Inter non annuncia ancora Inzaghi), vede protagonisti anche i giocatori. Mourinho, alla Roma, accanto a Dzeko e Majoral vuole Belotti, 28 anni, stella del Torino con un contratto fino al 2022: se Cairo modera le pretese (vuole 25 milioni, la Roma arriverebbe a 15), si potrà fare, sempre che i giallorossi riescano a vincere la concorrenza dell’Atalanta. La Dea sarebbe pronta a prenderlo cedendo Zapata, che ha molti estimatori anche all’estero ed è quotato 50 milioni.

Milan attivo. Nel segno del “parametro zero”: dopo aver perso Donnarumma, lascerebbe andare Calhanoglu e prenderebbe il francese Giroud, in scadenza col Chelsea, con cui ha appena vinto la Champions. Anche l’ex interista Icardi (ora al Psg) piace. Lo “benedice” Ibrahimovic.

