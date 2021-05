Palermo, 30 mag. (Adnkronos) - "L'aggressione ad una coppia gay in via Maqueda rappresenta un atto vile che nulla ha a che vedere con il cambiamento culturale di una città che promuove, giorno dopo giorno, i diritti della persona. Questo episodio criminale ribadisce inoltre l'importanza e l'urgenza dell'approvazione del ddl Zan. La politica non può più perdere tempo". Lo dichiara il sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo l'aggressione omofoba di ieri sera.