Intergalactic, lo sci-fi adrenalinico tutto al femminile

SERIE TV Debutta il 31 maggio, in esclusiva su Sky e Now, Intergalactic, la prima serie sci-fi targata Sky Original. Scritta da Julie Gearey (Diario di una squillo perbene), anche showrunner della serie, Intergalactic è un adrenalico viaggio tutto al femminile in otto episodi altamente spettacolari ambientati in un inquietante futuro in cui del pianeta Terra, devastato dai cambiamenti climatici, è rimasta solo New London, una nuova città costruita su ciò che è rimasto della vecchia capitale ormai abbandonata.

Ash Harper (l’esordiente Savannah Steyn), la protagonista, è una coraggiosa giovane poliziotta e pilota di una flotta galattica. Motivata e brillante, vedrà le sue speranze andare in fumo quando viene ingiustamente incarcerata per aver commesso alto tradimento ed esiliata in una lontana colonia carceraria. Lungo la strada verso l’esilio le compagne di reclusione di Ash organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della nave che le sta portando alla prigione. Morto l'equipaggio, la criminale Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) è intenzionata a raggiungere il mondo libero - Arcadia - con la sua banda. Ash è l'unica che può portarle fin lì: sarà costretta a unirsi a loro nella fuga verso una galassia lontana e un futuro quanto mai nebuloso, fino a rivalutare le certezze che aveva: e se le sue compagne di avventura fossero dalla parte sbagliata della legge ma dalla parte giusta della storia?

Nel cast anche Eleanor Tomlinson, Thomas Turgoose, Natasha O'Keeffe, Oliver Coopersmith, Imogen Daines, insieme a​​Diany Samba-Bandza, Parminder Nagra e Craig Parkinson.

ASH HAPER (l’esordiente Savannah Seyn) - Poliziotta del cielo per le autorità del Commonworld. Tosta, leale e rispettosa della legge, è nata nell’establishment. Sua madre, Rebecca, è il capo della Sicurezza Galattica. Suo padre, Yann, era un pilota del Commonworld che morì in azione quando lei aveva appena tre anni… o così le è sempre stato detto. Quando viene incarcerata per un crimine che non ha commesso, tutto ciò che vuole è dimostrare la sua innocenza. Ma durante il viaggio galattico in compagnia di una gang di fuggitive, i segreti dell’universo e della sua stessa famiglia verranno rivelati e presto tutto ciò che Ash vorrà sarà conoscere la verità.

REBECCA HARPER (Parminder Nagra - 13 Reasons Why, Fortitude, Agents of Shield) - Capo della Sicurezza Galattica. Rebecca ha due amori, sua figlia e il Commonworld, che entreranno in conflitto quando Ash viene ingiustamente imprigionata insieme a una prigioniera politica, la dottoressa Emma Grieves: una donna che Rebecca conosce da un suo passato segreto che pensava di aver sepolto da molto tempo.

DR EMMA GRIEVES (Natasha O’Keeffe - Peaky Blinders, Sherlock, Strike) – Silenziosa e misteriosa, Emma è un’enigmatica prigioniera con un suo piano segreto e con uno snervante interesse nei confronti di Ash. Secondo il Commonworld è una pericolosissima terrorista, ma questa prigioniera politica è di gran lunga più potente di quanto l’autorità sia disposta ad ammettere…

TULA QUIK: (Sharon Duncan-Brewster - Dune, Rogue One, Sex Education). Gangster pericolosa e instabile, Tula ha un solo obiettivo – arrivare ad Arcadia ed essere libera. Farà di tutto per riuscirci. Anche trasformare in un’arma la sua unica figlia, Genevieve.

GENEVIEVE QUIK (l’esordiente Diany Samba-Bandza). Cresciuta per essere una macchina di morte, nel suo giovane corpo sono state impiantate armi illegali. Ma quella che sembra il più freddo degli automi scoprirà sentimenti umanissimi.

CANDY SKOV-KING (Eleanor Tomlinson - The Nevers, Poldark). Candy è una tossicodipendente moralmente compromessa e dalla lingua biforcuta - letteralmente. Nata nella galassia Aurea, è un essere umano evoluto con delle abitudini molto terrene. È in debito con la gangster Tula ed è fedelissima al suo piano di fuga.

VERONA FLORES (Imogen Daines - The Witcher). Verona è una spericolata cyber hacker che gode della perfida ironia di essere rinchiusa con la stessa poliziotta che l’ha arrestata, Ash Harper.

DREW BUCHANAN (Thomas Turgoose - This is England) è Drew, una guardia carceraria molto gentile, l’unico membro dello staff della prigione che non viene ucciso durante l’ammutinamento. Drew vuole solo restare vivo, per questa ragione innamorarsi di Genevieve, la figlia di Tula, è una mossa alquanto rischiosa.

ECHO NANTU-ROSE (Oliver Coopersmith - Tin Star) - Pirata spaziale che entrerà in scena nel secondo episodio. Affascinante, piace immediatamente a tutti e che piace a tutti, ottiene con l’astuzia un passaggio per Arcadia assieme ai prigionieri in fuga. Ma ci si può veramente fidare di questo adorabile furfante?

Dr BENEDICT LEE (Craig Parkinson - Temple, Line of Duty) - È il Leader del governo del Commonworld. Doctor Lee è un brillante scienziato, sa che Emma Grieves possiede le risposte ai misteri e ai luoghi dove è conservato il New Aurum.

YANN HARPER (Hakeem Kae-Kazim - Black Sails, Mugabe) è il padre di Ash. Contrariamente a quanto sempre raccontato ad Ash, non morì difendendo il Commonworld 17 anni prima di questa storia: piuttosto, lo stava attaccando.

