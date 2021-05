Il ct Mancini non convoca Kean, Cragno e Raspadori

Calcio

CALCIO Il ct Mancini ha diramato la lista dei 28, che entro martedì sera a mezzanotte dovranno diventare 26: e saranno quelli che, definitivamente, parteciperanno ai campionati europei al via venerdì 11 giugno a Roma contro la Turchia. Tra i sacrificati si contano gli attaccanti Raspadori e Moise Kean (quest’ultimo aveva deluso contro il San Marino) e il portiere Cragno: i numeri 1 prescelti sono Donnarumma, Meret e Sirigu. Della partita, freschi di Champions League, conquistata con il loro Chelsea, saranno anche Emerson Palmieri e Jorginho, che però potranno raggiungere il gruppo soltanto martedì, l’ex interista in forza ai partenopei Politano, il romanista Cristante e l’interista Sensi, benché preoccupi per le sue condizioni fisiche, e sia Toloi che Mancini in difesa. Premiato, per le sue sempre eccellenti prestazioni azzurre, lo juventino Bernardeschi. Venerdì 4 giugno (alle 20.45) l’Italia affronterà al Dall’Ara di Bologna la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole prima dell’esordio nella sfida continentale.

Lunedì sera Under 21

Infine, occhio agli azzurrini del ct Nicolato. Lunedì alle 21 saranno impegnati a Ljubiana contro il Portogallo. Sfida da “dentro o fuori” ai quarti di finale degli Europei..

Questo l'elenco completo dei convocati di Mancini:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).

