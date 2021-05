Al via da mercoledì il vaccino agli over 16

News

SALUTE Da mercoledì prenotazioni aperte anche per i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni. Si tratta di circa 1,2 milioni di lombardi. Tra questi anche i maturandi che dovranno affrontare l’esame in presenza, per i quali, secondo l’assessore Moratti, non ci dovrebbero essere problemi: «Per quanto riguarda i maturandi non abbiamo bisogno di fare degli open day ad hoc. In questo momento siamo assolutamente fiduciosi di vaccinare tutti i maturandi entro le date di fine scuola e delle vacanze. Se non sarà così, naturalmente ci attiveremo per verificare anche altre opportunità. Monitoreremo comunque in maniera molto attenta questa situazione».

E sempre entro mercoledì dovrebbero arrivare almeno un milione di dosi di vaccino – 500 mila dovrebbero essere consegnate già domani -, rifornimento necessario anche per fare fronte anche alle vaccinazioni dei circa 400 mila 30enni che da giovedì scorso si sono prenotati sul portale di Poste Italiane (la platea complessiva è di circa 945 mila persone).

La scorta attuale ammonta a non più di 240 mila dosi, pochine, a fronte di un utilizzo complessivo dei vaccini consegnati del 97,4% (le dosi somministrate in regione fino a oggi sono 5,8 milioni). Tra quelle in consegna, anche 75 mila dosi di Johnson& Johnson.

Intanto anche la Lombardia ha la sua “isola covid free”. È Montisola, sul Lago d’Iseo, Brescia, dove sabato è stato organizzato il vax day, al quale ha aderito l’87% della popolazione. Montisola è l’unica isola lacustre in Italia inserita nel piano vaccinale del ministero del Turismo accanto a rinomate mete turistiche marittime, come Capri, Procida, Stromboli e Capraia.

Circa i dati di oggi, il bollettino del ministero della Salute con i dati sull'andamento della pandemia per la Lombardia avverte che sono stato 458 i nuovi positivi al Covid-19 a fronte di 28.159 tamponi per un rapporto pari al 1,63 per cento. Sono ancora 1.076 i pazienti ricoverati con sintomi, di cui 246 in terapia intensiva. I nuovi decessi sono 5 con il numero complessivo che arriva a 33.598. Attualmente nella regione sono 32.063 le persone positive in calo di 312 unità rispetto a sabato.