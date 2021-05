Pd: Letta, 'vira a sinistra? Paradossale'

Roma, 29 mag (Adnkronos) - E' "paradossale" dire che su alcuni temi il Pd vira a sinistra. Lo ha detto Enrico Letta a SkyTg24. "Io credo che i concetti destra e sinistra in questo momento sono parte dell'archeologia della discussione politica e che hanno poco senso", ha spiegato il segretario del Pd.



"Usciamo da una pandemia che ha visto la crescita delle diseguaglianze come mai. Per il futuro bisogna intervenire per ridurre le diseguaglianze, deve essere il mantra, la missione più importante. E' di sinistra, di destra, radicale, moderato? Io so solo che molti si sono arricchiti con la pandemia e tanti, troppi, la maggior parte si sono impoveriti. A questi dobbiamo guardare", ha aggiunto Letta.