Gravissimo incidente Depasquier lotta per la vita

Jason Dupasquier dopo l'incidente del Mugello, è in gravi condizioni all'ospedale Careggi di Firenze. Durante le qualifiche del Gran Premio d'Italia di Moto3, infatti lo svizzero è stato protagonista di un incidente terribile al termine della sessione sulla pista del Mugello. Trasportato via dalla pista con l'elicottero dopo essere stato stabilizzato dai medici in pista, avrebbe riportato un trauma cranico, definito "importante", oltre a uno toracico e addominale e al momento si trova sotto stretta osservazione all'ospedale di Firenze. L'operazione, annunciata inizialmente dal Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è stata rimandata per non aggravare ulteriormente una situazione molto complicata. Nessuna conseguenza grave, invece, per Ayumi Sasaki e Jeremy Alcoba, entrambi fuori pericolo dopo lo scontro. L'inizio delle prove libere 4 di MotoGp sono state posticipate.

Un incidente tremendo quello occorso al 19enne svizzero caduto all’Arrabbiata 2 e investito sul casco dalla moto del giapponese Ayumu Sasaki e da quella dello spagnolo Jeremy Alcoba che sopraggiungevano alle sue spalle. Le sue condizioni trasportato in elicottero all’ospedale Careggi di Firenze, sono apparse subito gravi con traumi alla testa e al busto.

