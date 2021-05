Mash Festival torna al Ride

Spettacoli

EVENTI Da venerdì 4 a domenica 6 giugno torna Mash Festival nell'oasi urbana di Ride, allo scalo di Porta Genova di Milano, una tre giorni dedicata all'incontro tra birre artigianali, musica live e arti indipendenti.

Alla terza edizione l'evento di Birre Artigianali e tutto ciò che è indie-pendente suona il gong della ripartenza post-pandemia nel weekend di riapertura dello splendido spazio ex-industriale dello scalo della stazione di Porta Genova che ospiterà anche quest'estate RIDE, una sorta di giardino urbano sul Naviglio Grande.

15 aziende brassicole fra le più rinomate di Lombardia, Emilia e Piemonte (il Km 0, o quasi, è una delle mission di MASH) ci disseteranno con circa 100 etichette di birre differenti in rotazione sulle tre giornate a rappresentarne tutte le sfumature, dalle ricette tradizionali alle ibridazioni fuori stile e ai trend più attuali.

Come sempre la musica indipendente accompagnerà tutte le ore con un format tutto nuovo: Mash Radio! In collaborazione con Radio Popolare Milano che trasmetterà in diretta e produrrà i podcast, le conduzioni di Lele Sacchi in prestito da Radio1 RAI, Luca De Gennaro da Radio Capital e Alessandro Diegoli, Andrea Cegna e altri conduttori della emittente milanese saranno assecondati da ospiti musicali come The Andre che presenta il nuovo lavoro, Alioscia Bisceglia che presenterà il nuovo disco dei Casino Royale "Polaris" e poi "Walls Of Milano", MisterCaos e Davide Romagnoli che presenteranno i loro nuovi libri, i Rollover djs che porteranno le anteprime della loro label, Sgamo dj che farà ascoltare il progetto Fra Le Lenzuola alla ricerca dei campionamenti perduti e altri guest che saranno annunciati nei prossimi giorni.

Sui 3mila mq dell'area, oltre ai banconi di spillatura seguiti con cura da Taster ufficiali di Unionbirrai ci saranno le aree street food con un’offerta variegata: Poke, Hamburger, Okonomiyaki, Polpette, Fritti, Focacce gourmet, Messicana, in collaborazione con alcuni dei migliori ristoranti e truck di genere dell’area milanese.

4 / 5 / 6 giugno 2021

Ingresso Gratuito

Via Valenza 2, Milano

Orari:

venerdì 4.06 - dalle 18.00 alle 23.00

sabato 5.06 e domenica 6.06 - dalle 12.00 alle 23.00

Info su mashfestival.com

