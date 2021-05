Milano, 27 mag.(Adnkronos) - "Ci lascia Carla Fracci, la stella delle stelle. Una grandissima artista che ha scritto la storia della danza, dell'arte, della cultura. Un tratto indelebile che rimarrà impresso per sempre nel cuore e nella mente di tutti noi. Una milanese che amava infinitamente la sua città e la Lombardia". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.



"Nel 2020 -ricorda poi il governatore lombardo- le avevamo assegnato il premio Rosa Camuna per certificare come la Regione considerasse la sua carriera simbolo dell'eccellenza lombarda".