Sarà "Supersalone" settembre di rinascita / FOTO

MILANO Sarà "Supersalone" il nome dell’edizione speciale 2021 del Salone del Mobile, che si svolgerà a settembre alla Fiera di Rho dal 5 al 10 settembre. Al nome si accompagnerà anche un logo dedicato. «Il nome sarà Supersalone - ha detto oggi il curatore Stefano Boeri durante la presentazione - una super edizione segno di coraggio e di fiducia. Sarà un evento speciale perchè avviene dopo oltre un anno di chiusura e restrizioni, in un momento storico di ripresa dell’economia e di rilancio sociale e culturale a Milano e in Italia». Per la prima volta inoltre il Salone si aprirà al pubblico dei consumatori per tutta la durata dell’evento ampliando a tutti l’opportunità di contatto e acquisto.

Il format proposto è quello di una grande Biblioteca del design, la cui scenografia armonizzerà le novità e le creazioni messe a catalogo negli ultimi 18 mesi dalle aziende con i loro prodotti storici che, grazie al debutto della piattaforma digitale del Salone del Mobile.Milano, potranno essere acquistati al termine di una ricca e coinvolgente customer journey (una parte del cui ricavato contribuirà a una causa benefica).

Accanto al curatore Stefano Boeri vi sarà un team internazionale di co-progettisti, Andrea Caputo, Maria Cristina Didero, Anniina Koivu, Lukas Wegwerth e Marco Ferrari ed Elisa Pasqual di Studio Folder. Una squadra che collaborerà con Giorgio Donà, co-founder e direttore di Stefano Boeri Interiors, nella definizione di percorsi innovativi che sapranno valorizzare progetti e prodotti in un contesto fatto di prossimità, riflessione e condivisione.

Boeri è anche entrato nel dettaglio riguardo all’allestimento dell’esposizione in Fiera, che prevederà dei lunghi setti paralleli, studiati per le specifiche categorie merceologiche; questi, afferma, permetteranno alle aziende di raccontare la propria identità e i propri prodotti su pareti verticali, usando, in alcuni casi, anche le superfici orizzontali, entrambe modulari. Una maglia espositiva che consentirà al visitatore di navigare liberamente all’interno di un enorme archivio, nazionale e internazionale, della creatività, dell’eccellenza e del saper fare.

In ottica di circolarità e sostenibilità, tutti i materiali e le componenti dell’allestimento sono stati pensati per poter essere smontati e successivamente riutilizzati. Inoltre, all’ingresso Porta Est della Fiera, grazie al progetto Forestami, verrà creata una zona di accoglienza verde con 200 alberi che, al termine dei sei giorni di evento, verranno messi a dimora nell’area metropolitana milanese.

L'allestimento in Fiera sarà contaminato e intervallato da aree e percorsi tematici immaginati dallo Studio Stefano Boeri Architetti e dai cinque co-progettisti: arene per talk

di condivisione e approfondimento, lounge riservate agli incontri commerciali e di business delle aziende, aree dedicate ai giovani delle scuole di design e all’esposizione, a cura dell’ADI delle sedie premiate con il Compasso d’Oro, food court ideate e realizzate in collaborazione con Identità Golose - The International Chef Congress, aree social e relax.

Un programma speciale di incontri con alcuni protagonisti del panorama contemporaneo e pensatori del futuro si alternerà a grandi eventi musicali dal vivo in collaborazione con i

migliori e più rappresentativi esperti del settore. Triennale Milano sarà l’hub in città «supersalone», con una proposta culturale che, oltre alle mostre dell’istituzione, presenterà una serie di progetti inediti.

