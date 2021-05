(Adnkronos) - “Essere sul set con Roberto Mancini e in un territorio che ha creduto così tanto in noi ci è stato di ulteriore stimolo per lo sviluppo di un progetto video di altissima qualità. Abbiamo incontrato un’amministrazione di rara competenza ed entusiasmo, siamo stati accolti in un modo incredibile da parte di tutti. L’amministrazione aveva le idee chiare, obiettivi specifici e il desiderio di restituire alla Regione il ruolo che merita tra le bellezze italiane più riconosciute nel mondo, noi siamo certi di aver contribuito a questo con video e immagini originali e di grande qualità", dichiara Aldo Ricci, Founder & Production Director Traipler.com.



"Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto e della fiducia che ha riposto in noi l’Amministrazione Regionale. Abbiamo fatto un esercizio strategico integrando l’approccio creativo con l’analisi qualitativa e quantitativa dei luoghi più amati e rappresentativi della regione, siamo sicuri di aver costruito strumenti di comunicazione efficaci, ma dobbiamo ammettere che farlo mostrando luoghi di tale bellezza ci ha aiutato molto a lavorare sull’obiettivo unico di promuovere la Regione Marche”, afferma Gianluca Ignazzi, Founder & Head of Communication Traipler.com.