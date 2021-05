Panchine, parte il valzer Inzaghi lascia, Pirlo spera

Calcio

CALCIO L'unica cosa certa per ora è che a Roma contano i minuti per l'arrivo di Josè Mourinho e che De Laurentiis, a Napoli, ha scritto quel tweet per licenziare Gattuso che probabilmente avrebbe voluto scrivere mesi e mesi fa. Per il resto, c'è gran fermento sulle panchine della Serie A. Le ultime raccontano di uno Spalletti che rischia di restare a coltivare le sue vigne in Toscana, superato da Sergio Conceição nella corsa al timone del Napoli. Aurelio De Laurentiis vuole andare sul sicuro, e la solidità che l'ex giocatore della Lazio ed Inter ha saputo dare al Porto è una ottima referenza sul curriculum.

A proposito di Lazio: il rinnovo di Inzaghi non arriva e, malgrado quel che dicono le radio romane di fede biancoceleste, pare proprio che le strade del tecnico piacentino e di Claudio Lotito si separeranno. Dopo l'ultima gara stagionale il tecnico ha espresso dubbi sulla possibilità di proseguire con il suo club. Gattuso e Sarri (soprattutto quest'ultimo) tra i possibili sostituti.

Se Pioli sembra avere la strada spianata per un altro anno in rossonero, non è così certo che Conte resti alla guida dell'altra metà di Milano, quella nerazzurra. L'incontro tra società ed allenatore ci sarà e Conte chiederà di puntare nuove fiches sulla crescita di competitività: il che vuol dire, nella pratica, blindare almeno sette giocatori (Hakimi, Barella, Lukaku, Martinez, Skriniar, De Vrij e Bastoni) e fare una campagna acquisti di livello. Di livello, però, per Zhang, non vuol dire faraonica: se le parti si verranno incontro su questo tema, Conte resterà.

In casa Juve, Pirlo resta in stanb by: la qualificazione Champions gentilmente concessa dal Napoli e due coppe non bastano a togliere i dubbi su di lui. Certo Zidane - che lascerà a giorni il Real Madrid probabilmente a Massimiliano Allegri, non fa paura perchè non dovrebbe venire in Italia- ma l'insidia maggiore per l'attuale allenatore bianconero -almeno stando a radiomercato - è Simone Inzaghi.