Il Centrodestra punta su Michetti e Racca

Il Centrodestra per le amministrative dovrebbe puntare sull'avvocato amministrativista Enrico Michetti per Roma e su Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, per Milano. E' l'indicazione che spunta dal vertice del centrodestra per stringere sulle candidature alle amministrative,

Negli uffici della Lega alla Camera, erano arrivati Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni. Presenti anche Gaetano Quagliariello di Cambiamo (Giovanni Toti è in video collegamento), Maurizio Lupi (Noi per l’Italia), il leghista Andrea Crippa, Antonio De Poli e Lorenzo Cesa (Udc), l’azzurra Licia Ronzulli, Ignazio La Russa per Fdi, Vittorio Sgarbi per Rinascimento.