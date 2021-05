Centrodestra, idea Michetti e Racca

News

Il Centrodestra per le amministrative potrebbe puntare sull'avvocato amministrativista Enrico Michetti per Roma e su Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, per Milano. E' l'indicazione spuntata dal vertice del centrodestra per stringere sulle candidature alle amministrative. In realtà i nomi sono più di uno e la scelta definitiva ancora non c'è.

«Sono emersi 4 o 5 nomi che non c’erano la scorsa settimana e ognuno si è impegnato ad approfondire soprattutto a Bologna, Roma e Milano», ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del vertice. «Alcuni di loro li sentirò personalmente. C’è qualche primario e grande imprenditore che deve dirci se ci sta», ha aggiunto. I nomi di Michetti e Racca a Roma e a Milano? «Non ci sono nomi di serie B, noi badiamo alla sostanza e non alla forma, quando parliamo di avvocati, imprenditori e professori universitari tutti sono in grado di fare meglio della Raggi», osserva.

«Lavoriamo per vincere e i candidati ci saranno in pochi giorni», ha assicurato la leader FdI Giorgia Meloni. «Il centrodestra ha ribadito che vuole andare compatto e unito in tutte le città al voto, a differenza di quel che accade nel campo del centrosinistra dove a Roma ci sono già in campo tre candidati e di voler convergere su candidati espressione del civismo, della società, del mondo del lavoro e imprenditoriale per allargare il proprio campo e fronte». Michetti e Racca? «Nomi interessanti come ce ne sono altri che sono arrivati, per cui facciamo le verifiche e procediamo a scegliere il profilo migliore».

L’unico a fare direttamente nomi è stato Vittorio Sgarbi, presente all’incontro nelle vesti di leader di Rinascimento: "Il giornalista Feltri, il prefetto Serra, la presidente di Federfarma lombarda, Racca, il giornalista Del Debbio, un po' di nomi sono usciti. Michetti è piaciuto. Ora si fanno delle verifiche, si fanno altri sondaggi, per ora non c'è alcun accordo, ma ci rivedremo a breve".

Negli uffici della Lega alla Camera, al vertice erano presenti Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni, ma anche Gaetano Quagliariello di Cambiamo (Giovanni Toti è in video collegamento), Maurizio Lupi (Noi per l’Italia), il leghista Andrea Crippa, Antonio De Poli e Lorenzo Cesa (Udc), l’azzurra Licia Ronzulli, Ignazio La Russa per Fdi, Vittorio Sgarbi per Rinascimento.