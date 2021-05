Precipita cabina funivia E' strage, 9 le vittime

News

Tragedia sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabina della funivia. Sul posto sta intervenendo il Soccorso alpino piemontese e sono gia state inviate due eliambulanze del 118 oltre alle squadre a terra. La cabina sarebbe caduta in mezzo a un bosco dove sono impegnate le squadre di soccorso.

Il bilancio è al momento di 9 deceduti e 2 codici rossi. La conferma arriva dal Soccorso Alpino. Ci sono 2 bambini tra i feriti, uno di 5 anni. I due minori sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il bimbo di 5 anni, il primo arrivato in elicottero all’Ospedale infantile Regina Margherita, da un primo esame è arrivato cosciente e avrebbe riportato diversi traumi tra cui al cranio, al torace all’addome e la frattura degli arti inferiori.

Durante i soccorsi, tra l'altro, un mezzo dei vigili del fuoco che si stava recando sul luogo della tragedia si è ribaltato. Non ci sono feriti. Tutte le vie per raggiungere il punto dove è avvenuto l’incidente, sono state chiuse per consentire il lavoro dei soccorritori.

«L'impianto era assolutamente sicuro, era stata fatta la revisione generale, quindi un ciclo di manutenzione completo ma effettivamente qualcosa è accaduto - ha detto Valeria Ghezzi, presidente di Anef, l’Associazione Nazionale Esercenti Impianti a Fune - Ora bisognerà capire cosa realmente è successo, fare ipotesi oggi non va bene per il rispetto alle vittime a alle persone eventuali responsabili».

«Siamo sconvolti per l’incidente avvenuto oggi sulla funivia Stresa-Mottarone. Ci stringiamo forte alle famiglie delle vittime e preghiamo per i due bambini con ogni speranza possibile nel cuore». Così il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, che si sta recando a Stresa dove è avvenuto l’incidente, con il vice presidente Fabio Carosso e l’assessore ai trasporti Marco Gabusi. "E' una tragedia enorme - aggiunge Cirio - che ci toglie il fiato. La protezione civile regionale è sul posto per aiutare i soccorsi e dare tutto il proprio sostegno».

«Un dramma terribile, ho già parlato con il prefetto e la direttrice dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Stiamo cercando di comprendere quanto è accaduto, ma è un dramma veramente terribile», dichiara il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che segue da vicino quanto avvenuto a Stresa.

«I miei pensieri sono con l’Italia dopo il tragico incidente della funivia nel Lago Maggiore. Estendo le mie più sincere condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime e auguro una pronta guarigione ai feriti». Lo scrive su Twitter il premier austriaco Sebastian Kurz.

"La tragedia della funivia di Stresa porta il lutto in una domenica che doveva essere di speranza. Penso al dolore infinito delle famiglie delle vittime di questo assurdo incidente", il commento su Twitter del commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni.

«Una notizia terribile: cade la cabina della funivia Stresa-Mottarone, in uno dei punti più alti. Le prime informazioni parlano di almeno nove vittime e due bambini feriti gravi che lottano per la vita. Non ci sono parole, una preghiera», scrive il leader della Lega Matteo Salvini su Twitter.

"Sgomento, seguo le notizie della tragedia della funivia di Verbania Mottarone in una domenica che sarebbe dovuta essere di sole e di speranza e che per tante famiglie sarà di lutto e disperazione", ha twittato il segretario Pd Enrico Letta.

"La sciagura accaduta oggi a Mottarone è un momento drammatico", dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva. "Ci sarà il tempo per comprendere le cause di questo terribile incidente e per far luce sull’accaduto.Oggi è solo il tempo della vicinanza ai familiari delle vittime e ai soccorritori che, come sempre, si stanno prodigato in una situazione molto delicata e rischiosa", conclude.