Precipita cabina funivia E' strage, 13 le vittime

News

Tragedia sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabina della funivia. Causa della tragedia la rottura di uno dei cavi portanti della funivia: il cavo si sarebbe spezzato di netto a circa 100 metri dalla vetta. La cabina è poi caduta in mezzo a un bosco dove sono impegnate le squadre di soccorso.

Il bilancio è al momento di 13 deceduti e 2 codici rossi. Nove corpi sono stati ritrovati all'interno del relitto della cabina mentre tre cadaveri sono stati trovati all'esterno. «I testimoni - racconta il sindaco di Stresa Marcella Severino - hanno sentito un forte sibilo e poi hanno visto la cabina retrocedere velocemente per poi essere sbalzata via al momento dello schianto contro il pilone».

Ci sono 2 bambini tra i feriti, uno di 5 anni. I due minori sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il bimbo di 5 anni, il primo arrivato in elicottero all’Ospedale infantile Regina Margherita, da un primo esame è arrivato cosciente e avrebbe riportato diversi traumi tra cui al cranio, al torace all’addome e la frattura degli arti inferiori. Nove corpi sono stati ritrovati all'interno del relitto della cabina mentre tre cadaveri sono stati trovati all'esterno.

Durante i soccorsi, tra l'altro, un mezzo dei vigili del fuoco che si stava recando sul luogo della tragedia si è ribaltato. Non ci sono feriti. Tutte le vie per raggiungere il punto dove è avvenuto l’incidente, sono state chiuse per consentire il lavoro dei soccorritori.

«Il tragico incidente alla funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande apprensione per quanti stanno lottando in queste ore per la vita», ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un «richiamo al rigoroso rispetto di ogni norma di sicurezza per tutte le condizioni che riguardano i trasporti delle persone».

“Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa-Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari", dichiara il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che segue ogni aggiornamento in costante contatto con il ministro Enrico Giovannini, con la Protezione Civile e con le autorità locali.

«Siamo sconvolti per l’incidente avvenuto oggi sulla funivia Stresa-Mottarone. Ci stringiamo forte alle famiglie delle vittime e preghiamo per i due bambini con ogni speranza possibile nel cuore». Così il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, che si sta recando a Stresa dove è avvenuto l’incidente, con il vice presidente Fabio Carosso e l’assessore ai trasporti Marco Gabusi. "E' una tragedia enorme - aggiunge Cirio - che ci toglie il fiato. La protezione civile regionale è sul posto per aiutare i soccorsi e dare tutto il proprio sostegno».

«Un dramma terribile, ho già parlato con il prefetto e la direttrice dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Stiamo cercando di comprendere quanto è accaduto, ma è un dramma veramente terribile. Il Ministero ha avviato procedure per istituire una commissione e avviato verifiche sui controlli svolti sull'impianto», dichiara il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che segue da vicino quanto avvenuto a Stresa.

«I miei pensieri sono con l’Italia dopo il tragico incidente della funivia nel Lago Maggiore. Estendo le mie più sincere condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime e auguro una pronta guarigione ai feriti». Lo scrive su Twitter il premier austriaco Sebastian Kurz.

"La tragedia della funivia di Stresa porta il lutto in una domenica che doveva essere di speranza. Penso al dolore infinito delle famiglie delle vittime di questo assurdo incidente", il commento su Twitter del commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni.

«Una notizia terribile: cade la cabina della funivia Stresa-Mottarone, in uno dei punti più alti. Le prime informazioni parlano di almeno nove vittime e due bambini feriti gravi che lottano per la vita. Non ci sono parole, una preghiera», scrive il leader della Lega Matteo Salvini su Twitter.

"Sgomento, seguo le notizie della tragedia della funivia di Verbania Mottarone in una domenica che sarebbe dovuta essere di sole e di speranza e che per tante famiglie sarà di lutto e disperazione", ha twittato il segretario Pd Enrico Letta.

"La sciagura accaduta oggi a Mottarone è un momento drammatico", dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva. "Ci sarà il tempo per comprendere le cause di questo terribile incidente e per far luce sull’accaduto.Oggi è solo il tempo della vicinanza ai familiari delle vittime e ai soccorritori che, come sempre, si stanno prodigato in una situazione molto delicata e rischiosa", conclude.