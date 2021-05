Benedetta Pilato fa la storia a Budapest

Altri sport

Benedetta Pilato a soli 16 anni entra nella storia del nuoto frantumando il record del mondo nei 50 rana donne di 29"40 di Lilly King: 29"30, questo il nuovo primato fatto registrare dalla pugliese nella semifinale della 35esima edizione degli Europei, di scena a Budapest. Prestazione super che fa della Pilato, già argento iridato a Gwangju e campionessa europea della specialità in vasca corta di cui detiene il record continentale in 28"81, la più giovane primatista mondiale della storia italiana.

"Non me lo aspettavo, sono contentissima. Non pensavo di fare un tempo simile in semifinale, ancora non ho realizzato che ho fatto il record del mondo. Non so cosa dire, volevo fare meglio di stamattina ma non pensavo così. Non voglio piangere come ogni volta". Così, appena vinto l'oro, la giovane pugliese. E' il 12° record mondiale in vasca lunga per l'Italia: prima di Benny e oltre la Pellegrini ci erano riusciti solo Novella Calligaris negli 800 sl nel 1973 a Belgrado e Giorgio Lamberti nei 200 sl a Bonn 1989, mentre Gregorio Paltrinieri vanta il primato in vasca corta nei 1500.