Ultima chiamata per la Champions

Calcio

CALCIO Ultimo turno di campionato, ultima chiamata per l’Europa. Specialmente quella “maggiore”, la Champions. Domenica sera, alle 20.45, si giocheranno in contemporanea le tre partite-clou, che decideranno chi andrà a fare compagnia a Inter e Atalanta: Atalanta-Milan (arbitra Mariani), Bologna-Juventus (Valeri) e Napoli-Hellas Verona (Chiffi). Della partita europea, ma “minore”, anche la Lazio, in visita al Sassuolo (sempre alle 20.45, arbitra Prontera): i biancocelesti sono già qualificati per l’Europa League. Mentre la Roma, attualmente in Conference League, farà visita allo Spezia (20,45, Pezzuto) e dovrà guardarsi le spalle proprio dagli emiliani di De Zerbi, dietro di appena 2 punti.

La differenza reti

La partita più grossa, per la Champions, si giocherà davvero sul filo di lana, sulla base di molte possibili combinazioni. Se Milan e Napoli vinceranno, taglieranno fuori la Juventus. Ma il risultato sarebbe lo stesso anche se perdessero, e la Juve pareggiasse: in questo caso arriverebbero tutte e tre a 76 punti, con milanesi e partenopei in vantaggio per la differenza reti. Insomma, la Signora insegue e rischia: delle tre, è l’unica obbligata comunque a vincere, sperando che una delle due davanti freni, perdendo o pareggiando. Ma i giochi sono apertissimi, e l’ambiente bianconero è certo ringalluzzito dalla confortante vittoria contro l’Atalanta nella finale di Coppa Italia. Uno spirito rinfrancato, e condito, su Instagram, dalla foto di Ronaldo, abbarbicato al trofeo, e dal saluto di Buffon ai tifosi.

LA CLASSIFICA

Inter 88 punti

Atalanta 78

Milan 76

Napoli 76

Juventus 75

Lazio 68

Roma 61

Sassuolo 59

METRO