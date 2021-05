Mazda MX-5, il 23 maggio si festeggia la normalità

Motori

AUTO Per celebrare il ritorno alla normalità dopo mesi di limitazioni, Mazda Italia ha organizzato un evento destinato ai possessori di MX-5, il Raduno Nazionale Mazda MX-5 Back to Drive il 23 maggio. La kermesse si svolge in tutte le regioni “ in zona gialla”gialle”, in sicurezza, seguito in diretta web da Mazda Radio. I partecipanti potranno contribuire inviando messaggi vocali e immagini e raccontare aneddoti legati alla propria MX-5. Ogni regione avrà una o più destinazioni e l’itinerario si snoderà da casa fino ai panorami più suggestivi come il Passo del Tonale in Lombardia, il Monte Terminillo nel Lazio o il parco dell’Alta Murgia in Puglia per vivere l’esperienza di guida di una MX-5 sulle strade più belle d’Italia. Un ruolo lo hanno i club MX-5: la roadster di Mazda in oltre trent’anni ha contagiato oltre 15.000 possessori che hanno fatto nascere una community che organizza raduni. Non mancano gli ospiti speciali: alle 12:00 si collegherà da Hiroshima, Nobuhiro Yamamoto, il progettista che ha dedicato la sua carriera alla MX-5 e che ha disegnato per l'occasione uno sticker distribuito a chi ha aderito al raduno.

CORRADO CANALI