Il valzer degli allenatori in ballo tutti i big

Calcio

CALCIO Mentre tra Antonio Conte e l’Inter c’è ancora un irreale silenzio di tomba, l’unico ad avere la valigia pronta in Serie A è Stefano De Zerbi, che ha già un biglietto di sola andata per l’Ucraina, dove farà un ragguardevole upgrade allenando lo Shakhtar Donetsk. Per il resto, ci sono molti sommovimenti ma il valzer delle panchine deve ancora partire. A Milano, sponda Milan stavolta, Pioli stava per essere santificato ed invece, nel giro di una settimana, rischia seriamente la panchina: non dovesse qualificarsi per la Champions sarebbe certamente avvicendato. Pirlo spera in una conferma ma fosche ombre si aggirano su di lui: nelle ultime ore sta prendendo sempre più corpo quella di Zenedine Zidane, chiamato ad una rifondazione bianconera. Zizou lascerebbe il Real Madrid nelle mani di Max Allegri: in Spagna danno la cosa per fatta ed anzi dicono che Max abbia già dato a Florentino Perez la sua lista della spesa. Se Mourinho andrà alla Roma, in casa Lazio c’è un bel punto interrogativo: Inzaghi, per ora, non ha rinnovato e non avrà l’aumento di budget auspicato per il mercato. Fonseca avrebbe avuto contatti con il Napoli. Ma li avrebbe avuti anche Spalletti, stufo di coltivare le sue terre in Toscana. Gattuso andrà via, è certo: in pole per lui c’è la Fiorentina. E Sarri? “Tradito” dalla Roma, potrebbe finire all’estero (vedi alla voce Tottenham).