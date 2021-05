La Roma pensa a Dzeko per un altro anno insieme

Calcio

CALCIO A Roma non si parla altro che dell'arrivo di Josè Mourinho e dei temuti "colloqui individuali" che farà con i giocatori per compilare la lista dei partenti e di quelli che formeranno la Roma del futuro. Tra questi ce ne è uno, Edin Dzeko, eterno partente con la valigia in mano, che potrebbe di nuovo ritagliarsi un altro anno in giallorosso. Il giocatore il suo messaggio l'ha lanciato: «Mourinho? Il miglior allenatore che la Roma potesse prendere». E, anche se la sua stagione è stata abbastanza opaca, il derby vinto contro la Lazio ha dimostrato (ma anche molte partite in Europa League) la sua importanza. Del resto, a 35 anni e con una buona condizione fisica, è un giocatore che piace molto all'allenatore portoghese. Un altro anno di potrà fare?

Alcune voci in arrivo dall'Inghilterra parlano di un interesse giallorosso per Saint-Maximin, attaccante francese classe 1997 in forza al Newcastle. Secondo il quotidiano inglese The Northern Echo José Mourinho avrebbe chiesto espressamente a Tiago Pinto di interessarsi al calciatore (la Roma, in realtà, lo seguiva già da quando era al Lille). Ma Saint-Maximin ha un contratto con il club inglese fino al 2026, e difficilmente lo si potrà vedere a Roma con un’offerta inferiore ai 40 milioni. E se fosse Dzeko, il centravanti della Roma di Mourinho?