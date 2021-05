Vaccini, a giugno 20 milioni di dosi

Coronavirus Italia

Mentre per la prossima settimana sono attese in Italia 3 milioni di dosi di vaccino, a giugno "succederà che per la prima volta gli arrivi di vaccini in un mese supereranno i 20 milioni di dosi”, ha annunciato l commissario Figliuolo. La questione degli approvvigionamenti rimane cruciale, “ma abbiamo lavorato molto anche per aumentare la potenzialità della macchina, che ha dimostrato di poter fare 500 mila iniezioni al giorno” precisa il generale.

Intanto in molte regioni si stanno attivando con successo gli open day vaccinali. Grande successo nel fine settimana per l’esperimento dell’open day AstraZeneca nel Lazio, con 20 mila inoculazioni (si ripeterà anche nei prossimi fine settimana). Da domani alle ore 24 aperte le prenotazioni per le vaccinazioni per classi di età 51, 50, 49 e 48 anni (nati nel 1970, 1971, 1972 e 1973) su portale SaluteLazio.