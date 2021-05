Meloni: "Mi preparo Sono pronta a governare"

News

Giorgia Meloni è pronta a governare l'Italia. Lo dice per la prima volkta in modo netto in televisione, intervistata da Lucia Annunziata in "Mezz'ora in più". La leader di Fratelli d'Italia alla conduttrice: «Io mi preparo a governare la nazione ma per carattere non sono una che fissa degli obiettivi di tipo personale. Voglio andare lì con una classe dirigente all'altezza di questo compito. Quando vedo i sondaggi che crescono, crescono, crescono so quali responsabilità questo comporta. Ma il punto d'arrivo non lo decido io. Io sono pronta ad assumermi le responsabilità che gli italiani mi chiederanno di assumere. Mi tremano le mani. Ma se non fosse così, perché farei politica?».

Per governare l'Italia, Giorgia Meloni sa di aver bisogno dell'altro pezzo di centrodestra, quello della Lega. «Il centrodestra diviso è una ricostruzione giornalistica, il rapporto tra me e Salvini è costante, ci sentiamo, ci parliamo direttamente e ci scherziamo, ci si gioca parecchio. Alcuni dicono che le iniziative di opposizione di FdI non sono contro la sinistra ma contro la destra, ma io la mozione l’ho presenta contro Speranza non contro Garavaglia».

Più tranchant sul governo Draghi: «Mi pare che Draghi penda più dall'altra parte, per le scelte di fondo». E sull'ipotesi Quirinale, Meloni fa questo ragionamento: «Se Draghi andasse al Quirinale si andrebbe a votare, ragionevolmente, immediatamente. Questo è un punto a suo favore».