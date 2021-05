Il Torino già in ritiro con l'incubo spareggio

Calcio

CALCIO Il Torino non è mai stato tanto vicino alla Serie B come in questi giorni: per questo la squadra è stata spedita in ritiro. Il gruppo è tornato ieri ad allenarsi dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro lo Spezia, con conseguente contestazione ricevuta domenica sera al ritorno dalla Liguria. Belotti e compagni si prepareranno così in vista del recupero di martedì, a Roma, contro la Lazio. È un momento critico, che nessuno avrebbe mai immaginato ad inizio campionato. Ci sarà tempo per attribuire responsabilità e soprattutto per capire cosa non ha funzionato quest’anno, ma per ora l’unica cosa certa è che dopo il pareggio in extremis del Crotone a Benevento, a Nicola basterà un punto nella Capitale per garantirsi -d’ un soffio -la permanenza aritmetica in serie A. La Lazio in fondo non ha più obiettivi. In caso di sconfitta, invece, il Toro si giocherà tutto in un vero e proprio spareggio per non retrocedere contro i sanniti nell'ultimo turno di campionato.