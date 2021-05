Entro il 2 giugno open day per maturandi

Coronavirus Italia

Nel Lazio entro il 2 giugno la Regione organizzerà un open day vaccinale per gli studenti che affronteranno gli esami di maturità. Lo spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. La Regione Lazio sta organizzando per i maturandi "un open day vaccinale per dargli la possibilità di fare l'esame più in tranquillità - precisa l'assessore -. Gran parte del personale scolastico, docente e non docente, avrà avuto il vaccino ed è importante che lo abbiano anche gli studenti", conclude D'Amato.

"Vaccinare i maturandi ora è possibile e lo faremo. Torniamo alla normalità con i vaccini e pensando a tutti. È giusto pensare a ragazzi e ragazze che hanno di fronte questa prova, dopo 2 anni difficili anche per lo studio e la vita sociale. Lazio si vaccina". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.