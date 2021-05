Altri sport

Finisce in semifinale il sogno romano di Lorenzo Sonego. Novak Djokovic ha battuto in tre set l'italiano con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-2 in due ore e 44 minuti di gioco.

La finale di domani sarà dunque tra il n.1 del mondo e Rafa Nadal che ha battuto l'americano Reilly Opelka con un doppio 6-4.

