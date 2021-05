(Adnkronos) - Dopo una fase di mappatura e ascolto, si è passati alle attività sul campo, con un tour di 4 tappe per conoscere direttamente le istanze delle parti più attive, attraverso un questionario specifico. La settimana scorsa, inoltre, è stata la volta di “Underwater Place, immersi nel quartiere”, un nuovo progetto radiofonico realizzato insieme a Shareradio, che desidera raccontare gli “spazi condivisi” una volta inaugurata la nuova sede, parlare di tematiche legate all’attività di Gruppo CAP come l’acqua, la sostenibilità e l’economia circolare, ma anche di città e comunità sostenibili, di socialità e quartieri, di cultura, arte, ibridazione degli spazi e tanto altro.



La firma del patto è avvenuta a distanza di una settimana esatta dalla firma del Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile, promosso da Regione Lombardia, con cui Gruppo CAP si impegna a mettere a disposizione il proprio background nella sostenibilità ambientale, economica e sociale, insieme ad altre 77 realtà di eccellenza lombarda, per raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dettati dall’Agenda 2030 dell’ONU.



Il Patto di Collaborazione è stato sottoscritto oggi negli uffici di via Dogana del Comune di Milano, da Lorenzo Lipparini, assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data del Comune di Milano; Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP; Federica Verona, presidente di TumbTumb/Super, il festival delle periferie e Alessandro Galbusera, presidente di NoiCoop.