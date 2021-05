Lombardia: Regione finanzia progetti innovativi per sostenere turismo

Milano, 12 mag.(Adnkronos) - Una dotazione finanziaria di 200mila euro nel biennio 2021-2022 per la realizzazione di progetti innovativi e replicabili, in grado di far conoscere e promuovere il territorio da un punto di vista ambientale, paesaggistico, culturale, artistico, economico e imprenditoriale. Si tratta di 'Lombardia Attrattiva', una misura sperimentale finalizzata a sostenere 'azioni-pilota' di marketing territoriale promosse da enti pubblici territoriali lombardi. I contenuti della proposta sono stati pubblicati sul Burl e le domande di partecipazione potranno essere inviate dal 20 maggio al 22 giugno 2021.



"Il rilancio turistico -dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda- passa anche attraverso l'impegno degli enti locali nel valorizzare i propri territori. In tal senso, Regione Lombardia sostiene quei progetti che, in un'ottica di marketing territoriale, sanno promuovere al meglio le eccellenze e le tipicità di ogni località lombarda".



L'agevolazione prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% dell'investimento complessivo, ad esclusiva copertura delle spese di parte corrente, fino ad un massimo di 40mila euro. L'investimento complessivo è fissato in minimo 20mila euro.