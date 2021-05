Offese a Mattarella 11 indagati dai Ros

News

Offese all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, ma anche minacce e auguri di morte. Sono tantissimi, e quasi tutti riferiti al periodo in cui il nostro Paese aveva adottato il lockdown per contrastare la diffusione del coronavirus, i post offensivi all’indirizzo di Sergio Mattarella che i carabinieri del Ros hanno rilevato tra l’aprile dello scorso anno e il febbraio 2021 nell’ambito di una indagine coordinata dal procuratore di Roma Michele Prestipino e affidata ai pm Eugenio Albamonte e Gianfederica Dito. Sono undici gli indagati (tra questi un pensionato, un negoziante di ottica, due giornalisti di testate online, un impiegato amministrativo di un ospedale romano, uno studente e un docente di un’università del Molise) individuati dagli investigatori che oggi hanno effettuato una serie di perquisizioni con il supporto dei comandi Provinciali Carabinieri di Roma, Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania. Tre dei perquisiti sono legati alla galassia dell’estrema destra, in contatto fra loro. Lo stesso professore universitario risulterebbe vicino a militanti di ispirazione suprematista e antisemita tramite la piattaforma social russa VKontakte, simile a Faceboo

k. Grazie all’impiego del Reparto Indagini Telematiche, unità del Ros specializzata nelle investigazioni sul web, è stato possibile ricostruire la rete relazionale e le abitudini social dei soggetti coinvolti, di età compresa tra i 44 e i 65 anni. Le perquisizioni, estese agli account telematici e ai profili degli indagati, hanno permesso il sequestro di numerosi sistemi e apparati informatici, utilizzati per rivolgere le offese al Capo dello Stato. L’operazione di oggi segue quella di un paio di mesi fa, sempre coordinata dalla procura, quando fu la Digos a mettere sotto inchiesta e a perquisire undici persone sempre per insulti e minacce al Capo dello Stato via social.