Librerie, musica e sarte per il nuovo Giambellino

News

Dopo l'avvio della riqualificazione urbanistica parte anche il rilancio commerciale del Giambellino - Lorenteggio. Sono 14 i nuovi progetti imprenditoriali e di servizi che prenderanno vita nel quartiere grazie al sostegno del Comune. Realtà che vanno da Diejelisio Tradizione Africane laboratorio per la produzione e vendita di strumenti musicali alla nuova Libreria Libera, passando per la Lavanderia Smart, che igienizza anche gli oggetti, sino alla piattaforma web Justdelivery per sostenere e promuovere i negozi del quartiere; poi un nuovo studio di registrazione musicale, il Family Hub che propone servizi di supporto educativo e scolastico oltre ad attività ludico-ricreative. Spazio anche all'artigianato con l'open hub "Switch on Giambellino" che progetta format e oggetti per lo sviluppo sostenibile mentre "Lelibrellule" darà vita a una sartoria creativa e sociale con corsi rivolti alle donne fragili. Un’iniziativa che fa parte dell'Accordo di Programma tra Comune di Milano, Regione Lombardia e Aler che prevede importanti interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e nelle zone limitrofe.