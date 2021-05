Via Puglie, area pedonale ma solo per un giorno

News

Il sogno dell’isola è diventato realtà, anche se solo per un giorno, per gli studenti dell’IC Regina Elena, che oggi hanno partecipato all’iniziativa #datecispazio – viviamo l’isola che non c’è usufruendo dei 150 metri di Via Puglie - oggetto di una lunga e delicata battaglia legale che ha visto la sospensione dei lavori lo scorso aprile. Con il supporto della Dirigente Scolastica Rossella Sonnino e dell’intero corpo docente, l’iniziativa promossa dall’Associazione Amici dell’IC Regina Elena ha visto il tratto di strada tra Via Sicilia e via Sardegna animarsi con tavoli da ping-pong, percorsi ginnici e scacchi, consentendo ai ragazzi dello storico Istituto Comprensivo di vivere lo spazio oggetto della querelle con attività didattiche, motorie e ludiche all’aperto dando così forma al sogno di una piazza sicura, protetta, curata e a misura di bambine, bambini, famiglie e dell’intero quartiere.

Il progetto di pedonalizzazione di Via Puglie, nato nel 2007 grazie alla collaborazione tra il Municipio I Roma Centro e il Master Pares (Progettazione Architettonica per il recupero dell’Edilizia storica e degli Spazi pubblici) dell’Università La Sapienza di Roma, si inserisce in una visione moderna della città che mira alla rigenerazione urbana e alla cura e alla riqualificazione degli spazi: a questo si aggiunge il tema della sicurezza delle comunità scolastiche che si affacciano su Via Puglie con i 2.000 studenti coinvolti, tra l’I.C. Regina Elena e gli storici licei Righi e Tasso, che attualmente non dispongono di uno spazio vivibile e dedicato dove potersi incontrare e raccogliere - anche in caso di evacuazione.

I lavori, per il quale sono già stati stanziati i relativi finanziamenti, erano iniziati lo scorso 3 febbraio e prevedevano la consegna del primo lotto già alla fine del mese di aprile; sono stati bloccati a più riprese da ricorsi che oggi arrivano al Consiglio di Stato con udienza fissata il 13 maggio a seguito della richiesta di sospensiva presentata dal Comitato per la riqualificazione del quartiere Ludovisi- Sallustiano motivata – a dire dei ricorrenti - da un ‘gravissimo pregiudizio dell’ordine pubblico, della salute, della quiete, dell’incolumità dei residenti della zona, degli edifici scolastici che costituiscono beni ex lege, della viabilità e dei parcheggi’.

"La città va pensata a misura di tutte e tutti, dei bambini e dei ragazzi prima di ogni altro, soprattutto in questo periodo in cui la forzata distanza ha rinchiuso giovani e bambini nelle loro solitudini, dietro schermi luminosi ma freddi” – dichiara la Presidente del Municipio Roma I Sabrina Alfonsi – “Le piazze abbattono le distanze, creano legami, scambio, dialogo, sono le Agorà dove nasce il confronto e il pensiero. Il Tar e il Consiglio di Stato devono controllare la correttezza delle procedure, ma il merito e le scelte sono della politica e di chi è stato eletto per governare la città".

“I nostri ragazzi vogliono dare un segnale di ciò che rappresentano quei 150 metri di strada davanti la loro scuola” – dichiara Innocenza Spinozzi, Presidente dell’Associazione Amici dell’IC Regina Elena – “Parliamo di sicurezza, di attenzione, di riqualificazione degli spazi cittadini: eppure, quando si tratta di fare una scelta di campo concreta, emergono opposizioni ed interessi utilitaristici nei quali prevale l’interesse di pochi rispetto al vantaggio del bene comune. Il progetto prevede aiuole, spazi pedonali più ampi, panchine, lasciando comunque un’area centrale carrabile che renda possibile il passaggio di mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza. È uno spazio in cui crediamo fortemente, un’agorà pensata per la comunità scolastica e per la comunità di quartiere, per le famiglie e per gli anziani. Abbiamo attivato una raccolta firme che è arrivata a circa 1200 adesioni in poche settimane. Da quando sono iniziati i lavori, lo spazio chiuso dalle reti rappresenta una ferita per tutti: noi vogliamo uno spazio sicuro e vivo per ogni componente della comunità. Anche per coloro che si oppongono”.

L’evento di oggi ha raccolto l’adesione e il patrocinio del Municipio I Roma Centro, di Legambiente, dell’Unicef e del Coordinamento Presidenti Consiglio di Istituto Roma e Lazio.