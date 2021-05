La corsa Champions rush finale da batticuore

Calcio

CALCIO La lotta per l’Europa che conta ci terrà inchiodati alla poltrona fino all’ultima giornata. Sì, perchè malgrado tutti spingano per entrare, i posti a bordo sono solo quattro: e uno è già dell’Inter. Poi ci sono Atalanta, Juventus e Milan che, con 69 punti, il Napoli dietro di 2 punti (67) e la Lazio inseguitrice a 5 punti (ma con una partita da recuperare). I punti ancora a disposizione sono 12. Insomma: cinque squadre in teorici tre punti si contendono tre posti.

Gli scherzi del calendario

Conviene tirare subito fuori il manuale, perchè l’ipotesi di un arrivo a pari punti di una o più squadre esiste. In questo caso come primo criterio valgono i risultati degli scontri diretti. La differenza la farà il calendario. Prendiamo l’Atalanta, per esempio, (69 punti): dovrà affrontare il già retrocesso Parma, il moribondo ma battagliero Benevento, il tranquillo Genoa ed un Milan col coltello tra i denti. Per quanto riguarda gli scontri diretti è in vantaggio con Lazio e Juventus, in svantaggio col Napoli. Il Milan (69 punti) ha un calendario da far tremare i polsi: Juventus, derby con il Torino, Cagliari e per finire Atalanta. Negli scontri diretti per ora è in vantaggio con Napoli, in svantaggio con la Lazio. Non semplice nemmeno il rush finale della Juve (69 punti), che incontrerà il Milan, l’ottimo Sassuolo, l’ Inter campione d’Italia ed il Bologna. Capitolo scontri diretti: bianconeri in vantaggio con Lazio, in svantaggio con Atalanta, in parità col Napoli. I partenopei (67 punti) sono attesi invece da Spezia, Udinese, Fiorentina e Verona. Negli scontri sono in vantaggio con Atalanta e Lazio, in svantaggio col Milan, in parità con la Juventus. Quindi la Lazio. La truppa di Inzaghi incontrerà la Fiorentina, il Parma, la Roma nel derby ed il Sassuolo. Più il recupero con il Torino. Negli scontri diretti sono in vantaggio col Milan, in svantaggio con Atalanta, Juventus e Napoli.