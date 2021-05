Covid: Serracchiani, 'ora Ue con Biden, stop brevetti vaccini'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Lo strumento per sconfiggere il virus sono i vaccini. E’ una sfida planetaria che potrà, quindi, essere superata solo immunizzando tutti i popoli del mondo. Il presidente Biden ha schierato gli Stati Uniti a favore della sospensione temporanea dei brevetti". Così Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera



"E’ un atto decisivo nella lotta alla pandemia ma anche la netta espressione di una cultura della cooperazione, della solidarietà, del multilateralismo, un altro passo per chiudere finalmente la stagione dei muri, dell’isolamento nazionalistico e della sfiducia nella scienza. Occorre agire perché, presto, non vi siano più nazioni e popoli esclusi dalla possibilità di accedere ai vaccini. Le Camere hanno chiesto al governo di attivarsi presso l’Ue proprio con questo obiettivo, è il momento che l’Europa si unisca agli Stati Uniti nei negoziati con l’Omc".