Rivoluzione in panchina quanti mister in cerca d'autore

Calcio

CALCIO Tutti a dire Sarri alla Roma ed ecco che sotto il Colosseo si accasa, a sorpresa, Mourinho. Pirlo non sa cosa sarà di lui tra qualche settimana. Conte dovrà parlare con l’Inter per capire se ci sono i margini per proseguire insieme. Persino Allegri è - per ora- un personaggio in cerca d’autore. Cosa succederà sulle panchine della Serie A tra qualche settimana? Sarri ha già dimenticato la Roma ed ha già avviato contatti con Arsenal e Tottenham. Spalletti, che ha passato questo anno sabbatico nelle sue vigne toscane, potrebbe dover rimettere gli scarpini ed andare a Napoli: i contatti sono giornalieri. Gattuso ha offerte in Premier, ma potrebbe essere tentato dalla Fiorentina, che lo ha cercato. In realtà la prima scelta di Commisso sarebbe Roberto De Zerbi, il quale però è sempre più stuzzicato dall’avventura fuori dall’Italia, visti i tanti apprezzamenti, soprattutto quello dello Shaktar Donetsk. Allegri invece aspetta, in questi mesi ha vagliato tante possibilità, ma alla fine secondo tutti il suo sarà un ritorno: alla Juventus. E magari con tante scuse del club che lo ha scaricato per il “bel gioco” che non si è mai visto. Il giornalista britannico Duncan Castles, nel suo podcast “The Transfer Window”, assicura che il Tottenham avrebbe avuto dei contatti positivi con Gian Piero Gasperini (anche se il sogno resta Conte). In casa Lazio invece il rinnovo del contratto di Inzaghi è sempre più un intrigo, tra continui rinvii, improvvisi spiragli e dubbi crescenti. Come finirà?