Il pass fa decollare i flussi turistici

ROMA Il green pass italiano «anticipa e accelera le regole europee» ed è una «azione fondamentale». Ne è convinto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che ha ricordato come il pass «sarà valido per tutti, quindi anche e soprattutto per i turisti extra Ue». Le regole per ricevere il lasciapassare italiano sono: «Vaccinazione completata, guarigione entro un lasso di tempo determinato o tampone negativo». «L’anno scorso, a causa del mancato arrivo di turisti stranieri, abbiamo perso 28 miliardi - ha sottolineato il ministro - ovvero più dell’1% di Pil. Il green pass italiano consentirà ai turisti stranieri di tornare in Italia, specie nelle città d’arte».

Niente quarantena

«L’accelerazione sul green pass, che sembra preludere anche all’allentamento delle misure di quarantena per i viaggiatori europei, e l’intenzione di considerare le esigenze del turismo nel processo di vaccinazione sono ottimi segnali», ha commentato Luca Patanè, presidente di Confturismo Confcommercio. «Ci attendiamo ora - ha proseguito Patanè - che i provvedimenti siano snelli e rapidi». La carta verde italiana «è una grandissima occasione e permetterà un’accelerazione verso il green pass europeo», ha detto il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Intanto dalla sua Regione arrivano segnali incoraggianti per le prenotazioni.

Effetto immediato

Anche il Friuli Venezia Giulia registra un incremento delle prenotazioni per la prossima stagione turistica con numeri «oltre le più rosee previsioni». Fondamentale, secondo il presidente di Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo e l’assessore al Turismo Emidio Bini, l’annuncio del premier Draghi sulla decadenza della quarantena obbligatoria per chi entra in Italia: «È bastata questa informazione per far decollare le richieste nelle località balneari del 20-30% rispetto ad un anno fa».

